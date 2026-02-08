Anticipazioni Che Tempo Che Fa dell’8 febbraio | Luca Argentero e Valeria Golino super ospiti

Domenica 8 febbraio torna su Nove l’appuntamento con Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, condurrà una serata ricca di ospiti, musica e spettacolo. Tra i super ospiti ci saranno Luca Argentero e Valeria Golino, pronti a intrattenere il pubblico con interviste e momenti di relax. La trasmissione si conferma uno degli appuntamenti più seguiti della domenica sera.

Domenica 8 febbraio torna su Nove l’imperdibile appuntamento con una delle trasmissioni più amate della tv: Che Tempo Che Fa, una serata che mescola grandi ospiti, cultura, musica e e intrattenimento in un mix irresistibile capitanato, come sempre, da Fabio Fazio, insostituibile padrone di casa, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Anche la puntata dell’8 febbraio si preannuncia ricca di storie e volti noti tra i quali spiccano due grandi protagonisti del mondo del cinema come Luca Argentero e Valeria Golino, mentre il Tavolo della serata si preannuncia frizzante e variegato grazie alla presenza, tra gli altri, di Nino Frassica, Mara Venier, Orietta Berti, Spagna e Mara Maionchi. 🔗 Leggi su Dilei.it

