Luca Argentero partecipa al secondo appuntamento di GialappaShow, affiancando il Mago Forest. L’attore sarà il volto principale che accompagnerà lo spettacolo, creando un duo con il conduttore. La presenza di Argentero introduce una novità nel programma, che va in onda in prima serata. La trasmissione vede la collaborazione tra i due protagonisti, con Argentero che si unisce al cast per questa puntata.

Luca Argentero sarà il volto sorprendente che supporterà il Mago Forest per la guida del secondo appuntamento di GialappaShow. L’evento andrà in onda lunedì 6 aprile alle ore 21.30, con una distribuzione multipla che copre TV8, il simulcast su e l’accesso tramite streaming su NOW. Il progetto nasce dalla firma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin, i volti storici della Gialappa’s Band, ed è stato realizzato sotto la produzione di Banijay Italia. La scelta di inserire un profilo come quello di Argentero accanto al Mago Forest suggerisce la volontà di creare un contrasto dinamico nella conduzione di questa prima visione assoluta. Una strategia di distribuzione cross-mediale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GialappaShow: Luca Argentero sbarca in TV per un duo esplosivo

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