Germania in giardino fiala con etichetta Polonio 210 | caccia alle uova di Pasqua finisce con maxi allarme radiazioni

Una segnalazione ha portato all'attenzione delle autorità una piccola fiala etichettata come

La segnalazione di una fialetta etichettata come "Polonio 210", un veleno radioattivo potenzialmente letale, ha messo in moto una gigantesca macchina dei soccorsi con l'intervento di oltre 140 Vigili del Fuoco a Vaihingen an der Enz. Zona evacuata e isolata ma fortunatamente le analisi hanno escluso la presenza di radiazioni anche se la fiala è stata rimossa e sarà analizzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Germania, tragedia durante la caccia alle uova di Pasqua: tre morti, tra cui una neonataUna giornata di festa si è trasformata in tragedia nel nord della Germania, dove tre persone hanno perso la vita durante una tradizionale caccia alle...

Leggi anche: Pasqua tragica in Germania, albero cade durante la tradizionale caccia alle uova: morte tre persone

Germania: fiala con etichetta Polonio 210 trovata durante una caccia all’uovo di PasquaDue uomini hanno trovato una fiala etichettata Polonio 210 durante una caccia all'uovo di Pasqua in un giardino a Vaihingen an der ... agenzianova.com

Germania, trovano una fiala con la scritta Polonio 210 durante la caccia alle uovaUna tradizionale caccia alle uova di Pasqua si è trasformata in un'operazione di massima sicurezza a Vaihingen an der Enz, località a nord ovest di Stoccarda, in Germania. Qui un tranquillo pomeriggio ... msn.com