Germania tragedia durante la caccia alle uova di Pasqua | tre morti tra cui una neonata

Durante la giornata di Pasqua nel nord della Germania, si è verificato un incidente in un’area boschiva di Mittelangeln che ha causato la morte di tre persone, tra cui una neonata. La caccia alle uova di Pasqua si svolgeva normalmente quando si è verificato l’incidente, portando a un intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorritori. La dinamica esatta dell’accaduto non è ancora stata resa nota.

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel nord della Germania, dove tre persone hanno perso la vita durante una tradizionale caccia alle uova di Pasqua in un’area boschiva di Mittelangeln. Un albero alto circa 30 metri è improvvisamente crollato su un gruppo di partecipanti, colpendo famiglie e bambini riuniti per l’evento. Secondo le prime ricostruzioni, erano circa cinquanta le persone presenti all’iniziativa, organizzata anche con il coinvolgimento dell’associazione SterniPark, impegnata nel supporto a bambini, giovani e famiglie. L’atmosfera era quella tipica delle celebrazioni pasquali, tra gioco e condivisione, quando il cedimento dell’albero ha improvvisamente spezzato il clima di serenità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Germania, tragedia durante la caccia alle uova di Pasqua: tre morti, tra cui una neonata Uccisi travolti da un albero durante la caccia alle uova di Pasqua in Germania: 3 morti, anche bimba di 10 mesiTre persone sono morte oggi 5 aprile durante una caccia alle uova di Pasqua in Germania. Germania, albero cade per il vento durante la caccia alle uova: morte 3 personeIn Germania tre persone, tra cui una bambina di 10 mesi, sono morte nel giorno di Pasqua a causa di un albero, abbattuto dal vento durante una caccia... Temi più discussi: Sciatore bassanese di 41 anni muore travolto da una valanga durante un fuoripista; India – Sfidare le avversità: una storia di successo del Don Bosco Sneha Bhavan - ANS; Incendio in una discoteca in Germania locale distrutto dalle fiamme ma le 750 persone sono tutte illese; Germania incendio distrugge nightclub con 750 persone Tre feriti | Persone con i capelli a fuoco. Uccisi travolti da un albero durante la caccia alle uova di Pasqua in Germania: 3 morti, anche bimba di 10 mesiTragedia in Germania oggi 5 aprile. Tre persone sono morte oggi 5 aprile durante una caccia alle uova di Pasqua in Germania. Tra le vittime anche una bimba di 10 mesi. Stando alle prime informazioni, ... fanpage.it Germania, albero cade per il vento durante la caccia alle uova: morte 3 personePolizia in azione a Schleswig-Holstein, in Germania, dopo la caduta di un albero che ... msn.com Germania, il vento fa cadere un albero durante la caccia alle uova: muore una bimba di 10 mesi, la mamma 30enne e una ragazza di 16 anni x.com La balena si era incagliata nei giorni scorsi nella baia di Wismar, in Germania, dopo essere stata avvistata più volte nelle ultime settimane tra il porto della città e la costa dello Schleswig-Holstein facebook