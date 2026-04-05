Pasqua tragica in Germania albero cade durante la tradizionale caccia alle uova | morte tre persone

Durante la giornata di Pasqua nel nord della Germania, nei pressi di Flensburg, un albero di grandi dimensioni è caduto improvvisamente su un gruppo di persone che partecipavano a una tradizionale caccia alle uova di Pasqua. L'incidente ha provocato la morte di tre individui e il ferimento di altri partecipanti. Le autorità stanno indagando sulle cause del cedimento dell’albero e sull’accaduto.

Dramma nel nord del Paese durante un evento pasquale in un bosco. Le raffiche di vento fino a 80 kmh tra le possibili cause del crollo Una giornata di festa trasformata in tragedia. È accaduto nel nord della Germania, nei pressi di Flensburg, dove un albero di grandi dimensioni è improvvisamente crollato su un gruppo di persone impegnate in una tradizionale caccia alle uova di Pasqua. Il bilancio è pesantissimo: tre morti, tra cui una giovane madre e la sua bambina di appena dieci mesi. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 nella località di Mittelangeln, nel Nord della Germania, in un’area boschiva dove si erano radunate circa 50 persone, tra residenti e partecipanti provenienti anche da una struttura assistenziale della zona. 🔗 Leggi su Today.it

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