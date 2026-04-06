Gavirate | scontro tra 3 auto coinvolge 7 persone caos sulla Sp1

Nel tardo pomeriggio di oggi, sulla strada provinciale 1 a Gavirate, si è verificato uno scontro tra tre auto che ha coinvolto sette persone, tra cui una bambina. L’incidente ha causato rallentamenti e caos nel traffico locale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza alle persone coinvolte. Le condizioni dei feriti non sono ancora state rese note.

Sette persone, tra cui una bambina, sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Gavirate, lungo la Sp1. Lo scontro ha interessato tre veicoli nel tratto di via del Chiostro, senza che si registrassero feriti gravi. L’impatto si è verificato intorno alle 17,40. Sul posto sono accorse immediatamente due ambulanze della Croce Rossa, i vigili del fuoco e i carabinieri per coordinare i soccorsi e rendere l’area sicura. La gestione dell’emergenza e l’impatto sulla viabilità. Dopo le valutazioni mediche iniziali, nessuno dei sette individui coinvolti ha avuto bisogno di essere trasferito in un ospedale. Nonostante l’assenza di traumi severi, l’evento ha generato forti rallentamenti al traffico in via del Chiostro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gavirate: scontro tra 3 auto coinvolge 7 persone, caos sulla Sp1 Violento scontro tra auto: due giovani feriti, caos traffico sulla ProvincialeEntrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza di Brescia. Leggi anche: Incidente sulla SP1 tra Gioia Tauro e Taurianova, morto pedone travolto da un'auto Si parla di: Serata di incidenti sulle strade del Varesotto: diversi feriti, due in gravi condizioni; Incidente nella notte a Gavirate: due giovani in ospedale in codice giallo. Scontro tra auto sulla Sp1 a Gavirate, sette persone coinvolte tra cui una bambina ma nessun ferito graveNessuna delle persone coinvolte è stata trasportata in ospedale ma l’episodio ha causato rallentamenti alla circolazione lungo la strada nell'orario del rientro dalla giornata festiva ... varesenews.it