Incidente sulla SP1 tra Gioia Tauro e Taurianova morto pedone travolto da un' auto

Un incidente si è verificato sulla strada statale 1 tra Gioia Tauro e Taurianova, coinvolgendo un'auto e un pedone. La vittima è un uomo di 55 anni, di origine marocchina, residente a Khenifra. L'uomo è stato travolto mentre attraversava la strada vicino al Centro commerciale degli Ulivi nella serata di ieri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma l’uomo è deceduto.

Il tragico impatto si è verificato ieri sera. Le forze dell'ordine hanno lanciato oggi un appello, pubblicando la carta di identità della vittima Hassan el Kandoudi, 55 anni, con l'intento di contattare parenti e amici Come riporta l'Agi, le forze dell'ordine, impegnate a ricostruire la dinamica del mortale incidente, hanno lanciato oggi un appello, pubblicando la carta di identità della vittima, rilasciata dal comune di Avellino nel febbraio del 2025, con l'intento di contattare parenti e amici. El Kandoudi, nonostante il pronto intervento del 118, è deceduto sul colpo.