Serie A Lautaro-gol e l' Inter tenta la fuga | il Napoli riparte ma resta l' emergenza infortuni

Nella corsa allo scudetto di Serie A, l'Inter si avvicina alla vetta grazie al gol di Lautaro, mentre il Napoli cerca di mantenere il passo nonostante le difficoltà legate agli infortuni. Il Milan, invece, si prepara alla sfida contro il Lecce, in un contesto di equilibrio e competitività tra le squadre di vertice. La stagione prosegue con attenzione ai risultati e alle condizioni dei giocatori.

L'Inter tenta la fuga, il Napoli resta aggrappato al treno scudetto. E il Milan ora è chiamato a rispondere domenica sera contro il Lecce. Nel sabato di Serie A le big in lotta per il tricolore ottengono due successi in fotocopia, entrambi per 1-0, ma dal significato diverso, anche se di fatto la situazione in classifica resta intatta aspettando l'impegno del Diavolo. La capolista disputa una partita d'autorità a Udine, gioca una prima mezz'ora ad alto ritmo a un livello d'intensità che mette in difficoltà i padroni di casa, piegati da una pregevole combinazione tra Pio Esposito e Lautaro Martinez, a segno con un elegante tocco d'esterno destro, dopo uno slalom gigante in area, su sponda del compagno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

