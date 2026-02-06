Carta d' identità addio a quella cartacea dal prossimo 3 agosto | task-force del Comune ma per ora è tutto esaurito

Dal 3 agosto, le carte d’identità cartacee spariranno del tutto. Il Comune ha aperto le prenotazioni per le nuove versioni digitali, ma per ora non ci sono più appuntamenti disponibili. Chi deve rinnovare il documento dovrà aspettare, perché la norma europea impone che dal 2026 le vecchie carte cartacee non saranno più valide.

Nessuna data di validità a lungo raggio sarà utile ad aggirare una scadenza che incombe: dal prossimo 3 agosto 2026 infatti, recependo una norma di carattere europeo, nessuna carta d'identità cartacea sarà più valida. Conseguente è l'obbligo di dotarsi della sua versione elettronica (CIE).

A partire dal 3 agosto 2026, la Carta d’Identità cartacea non sarà più valida come documento di riconoscimento, in conformità al Regolamento Europeo 11572019.

