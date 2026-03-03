Questa mattina in Italia i prezzi di benzina e gasolio sono aumentati rispettivamente del 6,7% e del 16%. L’incremento segue le recenti tensioni geopolitiche legate all’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, che hanno provocato un rialzo delle quotazioni petrolifere. I rincari si riflettono sui distributori e sulle pompe di benzina in diverse regioni del Paese.

Arrivano questa mattina i primi effetti sui prezzi di benzina e gasolio dell’impennata delle quotazioni petrolifere, dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e la risposta di Teheran. Lo sottolinea Staffetta Quotidiana in una nota spiegando che “se l’impatto sul Brent è stato finora limitato (+6,7%), quello sul gasolio è stato dirompente: la quotazione è aumentata di oltre il 16%, toccando un livello raggiunto l’ultima volta il 14 febbraio del 2024, oltre due anni fa, mentre la quotazione della benzina è al massimo dal 23 giugno 2025”. Questo ha scatenato un giro di rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, i cui effetti sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa si vedranno compiutamente da domani. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Aumenti record dei carburanti in Italia: gasolio +16% e benzina +6,7% dopo tensioni geopolitiche

Dal 1° gennaio cambia il prezzo dei carburanti: gasolio più caro, benzina ai minimi storiciA partire dal 1° gennaio 2026, gli automobilisti con veicoli diesel dovranno fare i conti con un aumento delle accise di 4,05 centesimi al litro.

