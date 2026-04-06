L’Italia si trova ad affrontare un possibile blocco delle forniture di gasolio, a causa delle tensioni legate al conflitto in Iran e alla chiusura dello Stretto di Hormuz. Questa situazione potrebbe influenzare i prezzi alla pompa, che si attestano attualmente a 2,34 euro al litro, e creare problemi nella logistica nazionale. La possibilità di interruzioni nelle forniture rappresenta una preoccupazione concreta per il settore energetico e i trasporti nel paese.

L’Italia affronta il rischio di un blocco delle forniture di gasolio a causa del conflitto in Iran e della conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz, con un impatto immediato sui prezzi alla pompa e sulla logistica nazionale. Il timore per l’esaurimento dei carburanti, già emerso per quanto riguarda il settore aereo, colpisce ora il diesel, elemento vitale per l’industria e i trasporti. I dati mostrano un consumo annuo di 24 milioni di tonnellate, a cui corrispondono riserve di poco meno di 2 milioni. Se si guarda solo al totale delle scorte, l’autonomia nazionale sembrerebbe limitata a circa 30 giorni. Tuttavia, l’analisi cambia se si considera che il volume di gasolio che transita per Hormuz è di 3 milioni di tonnellate all’anno, ovvero 8. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gasolio a 2,34€: il nodo Hormuz e il rischio blocco in Italia

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