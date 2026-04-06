Il premier ungherese ha effettuato un’ispezione visiva lungo il tratto del gasdotto TurkStream situato vicino al confine con la Serbia. Si tratta di un’infrastruttura che fornisce gas russo all’Ungheria, e la visita si è concentrata sulla sorveglianza del tratto in questione. L’ispezione ha coinvolto il controllo diretto del percorso del gasdotto, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’operazione.

Ispezione del premier ungherese Viktor Orbán sul tratto vicino al confine con la Serbia del gasdotto TurkStream, cruciale fonte di rifornimento di gas russo per l’Ungheria. La visita avviene il . Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Ispezione del premier ungherese Viktor Orbán sul tratto vicino al confine con la Serbia del gasdotto TurkStream, cruciale fonte di rifornimento di gas russo per l’Ungheria. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Gasdotto Turkstream sorvegliato a vista

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Presunto sabotaggio al gasdotto TurkStream: Orban in visita x.com