Il primo ministro ungherese ha annunciato che sono in corso indagini riguardo a un presunto atto di sabotaggio avvenuto lungo il gasdotto TurkStream, che collega l’Ungheria alla Serbia. La notizia è stata resa nota dopo che sono stati rilevati segnali o danni sospetti sulla conduttura, portando le autorità a avviare verifiche ufficiali per accertare l’origine dell’evento. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle eventuali responsabilità.

(LaPresse) Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato che sono in corso indagini su un presunto “atto di sabotaggio” lungo un gasdotto che collega il suo paese alla Serbia. La dichiarazione arriva dopo che il presidente serbo Aleksandar Vucic ha annunciato che sono stati trovati “esplosivi” lungo il gasdotto che trasporta gas dalla Serbia all’Ungheria. “Voglio ringraziare i serbi per la loro rapida ed efficace azione”, ha detto Orban durante una visita al gasdotto dalla parte ungherese. “Hanno impedito che questa situazione diventasse un problema più grande”. Orban ha aggiunto che l’esercito ungherese è stato dispiegato per proteggere la rete. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ungheria, presunto sabotaggio al gasdotto TurkStream: l'ispezione di Orban

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Un articolo bellissimo di @anneapplebaum sulla #ungheria e su #Orban dove dice “le elezioni parlamentari del 2026 in Ungheria si distingueranno: questa potrebbe essere la prima campagna post-realtà al mondo.” Un quadro perfetto. x.com

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