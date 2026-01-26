carlomagno in cella sorvegliato a vista voglio uccidermi

Nelle vicende di Carlomagno, emergono dettagli cruciali riguardo alla sua detenzione e ai momenti chiave che hanno preceduto il femminicidio. Dalla sorveglianza in cella alla scomparsa dell’arma, fino ai sospetti sulle ombre e sugli spostamenti mattutini, ogni elemento contribuisce a ricostruire un quadro complesso e delicato. Un’analisi approfondita di questi aspetti offre una visione più chiara delle circostanze e delle responsabilità.

L'arma che non si trova, quel buco di tre ore la mattina del femminicidio, l'ombra all'interno della sua auto. Chi siede accanto a Claudio Carlomagno quando rientra a casa alle 14,17 di venerdì 9 gennaio? L'uomo, detenuto da più di una settimana e ora sorvegliato a vista per timore di un suicidio, è disperato. «Voglio uccidermi ma non ho il coraggio» dice dalla cella. Per il resto non parla. Nel lungo interrogatorio di convalida omette particolari importanti tanto che per la Procura il caso è tutt'altro che chiuso. Una persona, l'ombra ripresa dalle telecamere, che lo avrebbe aiutato a pulire «professionalmente», come scrive il gip nell'ordinanza di custodia cautelare, la scena del crimine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Claudio Carlomagno disperato nella cella in carcere: «Voglio uccidermi ma non ho il coraggio». Ha chiesto del figlio, sorvegliato a vistaClaudio Carlomagno, in carcere da una settimana con l'accusa di omicidio, si trova in uno stato di profonda crisi.

