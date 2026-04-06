Le indagini a Garlasco si concentrano sulla fuga del sospettato nel verde, con particolare attenzione alle nuove ricostruzioni del suo percorso. Le autorità stanno analizzando l’orario delle 9:58 e il tragitto seguito da Andrea Sempio, cercando di ricostruire i movimenti dell’indagato. In questa fase, vengono valutate diverse ipotesi sulla sua possibile fuga e sui punti di passaggio chiave lungo il tragitto.

Il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuovi interrogativi che separano nettamente la posizione di Andrea Sempio dalle dinamiche di fuga dell’assassino di Chiara Poggi. Nella puntata di Mattino Cinque andata in onda il 6 aprile, sono stati analizzati dati tecnici e percorsi logistici che potrebbero chiarire i momenti immediatamente successivi all’omicidio di via Pascoli. Garlasco, perché l'orario è decisivo Il "corridoio naturale" per la fuga del killer Il sacco con vestiti e scarpe: perché è importante Garlasco, perché l’orario è decisivo Al centro della ricostruzione odierna c’è un dato temporale considerato uno spartiacque: le ore 9:58. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, la pista della fuga del killer nel verde: le nuove ricostruzioni e l'analisi del percorso di Sempio

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GARLASCO LIVE - il Profilo del Killer e Nuove Analisi - Emanuele Santandrea + Marco Strano

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Garlasco, la nuova ipotesi: "Chiara non aprì al suo assassino" #chiarapoggi x.com