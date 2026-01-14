Considerate questi elementi su Stasi Garlasco l’annuncio del legale dopo le nuove ricostruzioni

Una recente perizia tecnica ha riaperto il dibattito sulla dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, suscitando nuove riflessioni e considerazioni legali. Questi elementi contribuiscono a rivalutare uno degli aspetti più discussi della vicenda, portando alla luce questioni ancora aperte sulla ricostruzione dei fatti. Di seguito, il commento del legale che ha illustrato le nuove considerazioni emerse dalla perizia.

Una nuova perizia tecnica torna a mettere in discussione uno degli aspetti più controversi del delitto di Garlasco, riaprendo il dibattito sulla dinamica dell’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Secondo i consulenti della famiglia della vittima, l’aggressione non sarebbe iniziata nell’ingresso dell’abitazione, come sostenuto per anni sulla base della Bpa, ma in cucina, ambiente che assumerebbe ora un ruolo centrale nella ricostruzione dei fatti. A illustrare i contenuti della perizia è stato Dario Redaelli, consulente dei familiari di Chiara Poggi, intervenuto nel programma “Ignoto X” su La7. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Garlasco, Alberto Stasi e l'avvocata Bocellari in attesa per la revisione dopo le ultime su Sempio Leggi anche: Garlasco, De Rensis contro Roberta Bruzzone dopo le parole su Alberto Stasi: "Questo è inaccettabile" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Garlasco, Alberto Stasi non mentiva: l'impronta che può riscrivere la storia | .it; Delitto di Garlasco, cosa dicono le macchie di sangue sul telefono di Chiara Poggi? L'analisi dell'esperto del processo Pacciani; Garlasco, legali di Marco Poggi diffidano i periti Porta e Occhetti/ Nuovi esami sui pc di Chiara e Stasi. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio a "Verissimo": "Sono un colpevole desiderato" - Al centro della perizia il Dna di Alberto Stasi sulla cannuccia del tè ... tgcom24.mediaset.it

“Stasi era sulla scena del crimine”: cosa svela la nuova perizia dei Poggi sulla dinamica del delitto di Garlasco - it parla il consulente della famiglia Poggi, Dario Redaelli, che sta scrivendo una nuova perizia sulla dinamica dell'omicidio di Garlasco: "Mi ... fanpage.it

Caso Garlasco, consulenti Poggi: l'aggressione iniziata in cucina "dove c'è solo il Dna di Stasi" - Periti di parte: l'aggressione a Chiara Poggi sarebbe non sarebbe iniziata sull'ingresso della villetta ... rainews.it

DELITTO DI GARLASCO: la CONDANNA DI ALBERTO STASI. GIUSTIZIA o ILLUSIONE ?

Se siete giardinieri, ecco perché dovreste raccogliere il maggior numero di pigne possibili Le pigne sono spesso considerate semplici elementi della natura, ma per i giardinieri possono essere una vera risorsa. Ecco perché dovreste raccoglierne il più possibil facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.