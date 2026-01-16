Garlasco Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto | le nuove analisi della famiglia della vittima che smentiscono Sempio

Nuove analisi condotte dalla famiglia di Chiara Poggi hanno rivelato che la sera prima del delitto Chiara avrebbe trovato nel computer di Alberto Stasi una cartella contenente numerosi file di natura pornografica. Queste informazioni, che contraddicono le dichiarazioni di Sempio, aggiungono dettagli alla ricostruzione dei fatti e potrebbero influenzare il quadro investigativo. La vicenda rimane oggetto di attenzione e approfondimenti nel contesto giudiziario italiano.

«La sera prima di essere uccisa Chiara Poggi trovò la cartella del pc di Alberto Stasi in cui erano stati catalogati - per genere - numerosi file pornografici». A ribadirlo con i legali della famiglia della vittima, gli avvocati Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni. dopo «un ulteriore approfondimento informatico. «Abbiamo ritenuto di fare chiarezza anche sulle false notizie diffuse in questi mesi sollecitando un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del Pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca». 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio) Leggi anche: Garlasco: legali Poggi, Chiara trovò file pornografici sul pc di Stasi Leggi anche: «Chiara Poggi lavorò alla tesi di Alberto Stasi, mai viste le foto porno»: quei cinque minuti che cambiano la ricostruzione del delitto di Garlasco Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio) - «La sera prima di essere uccisa Chiara Poggi trovò la cartella del pc di Alberto Stasi in cui erano stati catalogati - ilmattino.it

Garlasco, i legali dei Poggi: «Chiara aveva visto la cartella dei porno sul pc di Alberto Stasi». La perizia cambia tutto - La difesa della famiglia di Chiara Poggi ha fatto «un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso ... leggo.it

