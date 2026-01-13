Furto con spaccata in centro sparisce il registratore di cassa

Nel centro città, un episodio di furto ha visto un individuo utilizzare una pietra per infrangere l’ingresso di un bar, entrando successivamente e sottraendo il registratore di cassa. L’evento è stato segnalato alle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per identificare il responsabile. Si tratta di un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza di aumentare i sistemi di sicurezza nei locali commerciali.

Ha infranto l'entrata di un bar con una pietra per poi entrare e appropriarsi del registratore di cassa. È successo nella notte tra l'11 e il 12 gennaio a Bolzano, in un locale del quartiere Don Bosco, e il responsabile del gesto – almeno secondo i primi riscontri – sarebbe un cittadino tunisino.

