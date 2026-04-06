Fuga dei giovani all' estero | Senza interventi concreti a perderci è l’intero sistema economico

Negli ultimi quattordici anni, tra il 2011 e il 2024, circa 11 mila giovani provenienti dalle province di Padova e Rovigo hanno lasciato le loro città per trasferirsi all’estero. La tendenza a cercare opportunità fuori dall’Italia continua senza mostrare segni di rallentamento, sollevando preoccupazioni sul futuro economico e sociale delle aree interessate. La mancanza di interventi concreti viene spesso citata come uno dei motivi di questo esodo di giovani.

La fuga dei giovani padovani e rodigini verso l’estero non si arresta. In 14 anni, tra 2011 e 2024, ad abbandonare le due province per andare a cercare fortuna fuori dai confini nazionali sono stati ben 11.716 giovani tra i 18 e i 34 anni. Secondo i dati dell'ultimo report del Cnel su “l’Attrattività dell’Italia per i giovani dei Paesi avanzati”, si tratta di quasi 10mila giovani padovani (9.961) e poco meno di 2mila rodigini (1.755). In Veneto nello stesso arco di tempo si parla di 55.832 giovani con un saldo negativo (tra emigrati e immigrati) di 40.488 under 35. Ma non sono solo i numeri assoluti a preoccupare. Più inquietante ancora è la progressione spaventosa del numero dei giovani emigranti dei due territori: a Padova nel 2011 erano solo 294 gli under 34 che abbandonavano il paese, nel 2024 arrivavano a 1. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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