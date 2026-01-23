Fuga dei giovani Nardone | Un fallimento economico che impoverisce il Paese

Francesco Nardone di Futuridea analizza il fenomeno della fuga dei giovani dall’Italia, definendolo un fallimento economico che contribuisce ad impoverire il Paese. La crescente emigrazione giovanile rappresenta una sfida importante per le prospettive di sviluppo e competitività nazionali. In questo intervento, si approfondiscono cause, conseguenze e possibili strategie per affrontare questa problematica, evidenziando l'importanza di politiche mirate e di un investimento nel futuro dei giovani.

Tempo di lettura: 2 minuti Francesco Nardone di Futuridea interviene sul fenomeno della crescente emigrazione giovanile dall’Italia. “ Sempre più giovani lasciano il Paese, attratti da stipendi più elevati e da migliori prospettive di carriera all’estero. Secondo l’ultimo rapporto del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel), “L’attrattività dell’Italia per i giovani dei Paesi avanzati”, tra il 2011 e il 2024 sono stati circa 630mila i giovani che hanno portato talento e competenze fuori dall’Italia. Non siamo di fronte a una fuga inevitabile – dichiara Francesco Nardone – ma al risultato diretto di un sistema economico che non premia il merito, offre salari insufficienti e non investe seriamente in innovazione, ricerca e lavoro qualificato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

