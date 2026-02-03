Un folle in bici si getta nella corsa blocca la fuga e sorride alle telecamere | caos a Marsiglia

Un uomo in bicicletta si è lanciato improvvisamente nel percorso dei corridori durante il Gran Premio di Marsiglia. Ha bloccato la fuga, sorrideva alle telecamere e ha causato un caos totale a pochi chilometri dal traguardo. La corsa si è fermata per alcuni minuti mentre gli organizzatori cercavano di gestire la situazione. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha lasciato tutti senza parole.

Momento surreale durante il Gran Premio di Marsiglia a soli 5 km dal traguardo e con i corridori lanciati in fuga. Un uomo, su bici da strada ha scatenato il caos pedalando sul percorso, beffardo e sorridente alle telecamere in diretta TV.

