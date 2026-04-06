Fucecchio | morto carbonizzato in un casolare la scoperta dei vigili del fuoco

Stamattina all'alba a Fucecchio è stato scoperto un corpo carbonizzato all’interno di un casolare. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno constatato la presenza di un cadavere in stato di bruciato avanzato. Non sono state fornite al momento ulteriori informazioni sulle circostanze del decesso o sull’identità della persona. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli dell’incidente.

FUCECCHIO (FIRENZE) – Macabro ritrovamento stamattina all’alba, 6 aprile 2026, a Fucecchio. I vigili del fuoco, intervenuti alle ore 05:50 in via della Palagina, per un incendio all’interno di una struttura diroccata, hanno rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo. Sul posto richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per le indagini di competenza. Il cadavere era ricoperto di macerie crollate dal tetto della struttura, notoriamente utilizzata come rifugio di fortuna di senza fissa dimora. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fucecchio: morto carbonizzato in un casolare, la scoperta dei vigili del fuoco Macabro ritrovamento nel casolare: scoperto il cadavere di un uomo morto carbonizzatoFucecchio (Firenze), 6 aprile 2026 – Macabro ritrovamento questa mattina, lunedì 6 aprile, in un casolare abbandonato alla periferia di Fucecchio, in... Leggi anche: Da Rigopiano ad Amatrice, morto il labrador dei vigili del fuoco Rocky