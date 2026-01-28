Da Rigopiano ad Amatrice morto il labrador dei vigili del fuoco Rocky

Questa mattina, a Firenze, è morto Rocky, il labrador dei vigili del fuoco. Aveva 14 anni e aveva lavorato in diverse operazioni di soccorso, tra cui Rigopiano e Amatrice. Rocky era stato un fedele membro dell’unità cinofila, e il suo conduttore, l’ispettore Fabrizio Veraci, lo ricorda con affetto. La sua scomparsa rappresenta una perdita per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato in tanti interventi di emergenza.

FIRENZE – Questo pomeriggio (28 gennaio) è deceduto il cane Rocky un labrador di 14 anni e mezzo che ha fatto parte dell'unità cinofile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che era in servizio fino a qualche anno al comando di Firenze il cui conduttore è il Cre F abrizio Veraci, in servizio operativo oggi al distaccamento di Fi-Ovest. Rocky ha partecipato agli eventi di calamità naturali come a Ischia, Castellammare di Stabia, Norcia, Rigopiano, Amatrice oltre a numerosi interventi di ricerca a persone disperse. Nel 2017 Rocky e Fabrizio hanno ricevuto il riconoscimento con il Fiorino e il Pegaso d'oro.

