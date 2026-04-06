Un uomo di 43 anni, originario della Sicilia, è stato denunciato dai Carabinieri di Roccasecca con l’accusa di aver truffato un altro uomo inducendolo a effettuare bonifici per un totale di 85 mila euro. La vicenda riguarda annunci online che pubblicizzavano investimenti che si sono rivelati falsi. L’indagato avrebbe approfittato della fiducia dell’uomo, convincendolo a versare i soldi in diverse operazioni.

Avrebbe raggirato un uomo inducendolo a effettuare bonifici per un totale di 85 mila euro. Per questo un 43enne originario della Sicilia è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Roccasecca con l’accusa di truffa. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata da un residente del posto e hanno permesso, secondo quanto ricostruito dai militari, di individuare l’uomo come presunto responsabile della truffa. L’indagato avrebbe pubblicato in rete annunci relativi a investimenti finanziari, convincendo la vittima a eseguire diversi bonifici bancari. Le somme, per un importo complessivo di 85 mila euro, sarebbero state accreditate su un conto corrente intestato allo stesso indagato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Annunci online per investimenti fittizi: 43enne siciliano denunciato per una truffa da 85mila euro

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