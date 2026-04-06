Frontale su strada Martana due feriti

Nella tarda mattinata di oggi, lungo la strada Martana, si è verificato un incidente tra due veicoli che si sono scontrati frontalmente. L’incidente è avvenuto nel giorno di Pasquetta e le cause sono ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato due persone ferite in ospedale. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Incidente nella tarda mattinata di oggi 6 aprile su strada Martana, dove nel giorno di Pasquetta due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. I veicoli viaggiavano in direzioni opposte, tra Viterbo e Marta, quando l'impatto violento ha causato il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze del 118. La polizia locale è stata impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica e nella gestione del traffico, rimasto rallentato durante i soccorsi. ViterboToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Incidente frontale a Ronciglione, due feriti gravi su strada Valle di Vico Incidente a Faleria: frontale tra auto su strada Falisca, due feriti di cui un bambinoIncidente a Faleria, dove due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada Falisca.