Incidente frontale a Ronciglione due feriti gravi su strada Valle di Vico

Un incidente frontale si è verificato oggi pomeriggio a Ronciglione, sulla strada del lago. Due auto si sono scontrate violentemente al chilometro 7 della provinciale 39 “Valle di Vico”, poco prima delle 18. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trovato due persone ferite gravemente e le hanno portate in ospedale. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Brutto incidente a Ronciglione, sulla strada del lago. Due auto si sono scontrate frontalmente al chilometro 7 della provinciale 39 "Valle di Vico" poco prima delle 18 del 5 febbraio. Le cause e le dinamiche sono ancora in fase di accertamento.Paura per i conducenti delle due macchine, andate.

