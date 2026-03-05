Incidente a Faleria | frontale tra auto su strada Falisca due feriti di cui un bambino

Nella serata del 4 marzo a Faleria si è verificato un incidente stradale sulla strada Falisca, coinvolgendo due auto che si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno assistito i feriti e avviato le indagini. Due persone sono state portate in ospedale, tra cui un bambino. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Incidente a Faleria, dove due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada Falisca. Nella serata del 4 marzo, per cause ancora in corso di accertamento, le due macchine si sono urtate mentre percorrevano l'arteria. L'impatto è stato tale da richiedere l'intervento immediato dei soccorsi. Due le persone rimaste ferite, tra cui un bambino. Il piccolo è stato trasportato in ospedale a Roma per gli accertamenti e le cure del caso. Secondo quanto trapelato nelle ore successive all'incidente, nessuno dei coinvolti avrebbe riportato lesioni gravi.