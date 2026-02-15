Valanga sopra Courmayeur travolti sciatori fuoripista | interviene il soccorso alpino Da tre a sei persone sotto la neve

Una valanga si è staccata questa mattina in val Veny, travolgendo alcuni sciatori fuoripista e causando la loro sepoltura sotto la neve. Il Soccorso alpino è intervenuto prontamente per estrarli e prestare assistenza. Le persone coinvolte sarebbero tra le tre e le sei, ma ancora non si conoscono le loro condizioni.

Un'altra valanga a Courmayeur. Ci sarebbero degli sciatori coinvolti. La valanga si è staccata in mattinata in val Veny e ha travolto alcuni sportivi che scendevano fuoripista. È avvenuto nel canale del Ves. Al momento non si sa quanti sono i free rider coinvolti. Sul posto sta intervenendo il soccorso alpino valdostano. Gli elicotteri Sono da tre a sei gli sciatori coinvolti nella valanga. Oltre al Soccorso alpino valdostano sul posto stanno operando anche gli uomini della guardia di finanza di Entreves. Sono stati attivati tre elicotteri e sono in corso i sorvoli per cercare segnali dell'apparecchio Artva per le ricerche in valanga. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

