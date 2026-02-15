Valanga sopra Courmayeur travolti sciatori fuoripista | interviene il soccorso alpino Da tre a sei persone sotto la neve
Una valanga si è staccata questa mattina in val Veny, travolgendo alcuni sciatori fuoripista e causando la loro sepoltura sotto la neve. Il Soccorso alpino è intervenuto prontamente per estrarli e prestare assistenza. Le persone coinvolte sarebbero tra le tre e le sei, ma ancora non si conoscono le loro condizioni.
Un'altra valanga a Courmayeur. Ci sarebbero degli sciatori coinvolti. La valanga si è staccata in mattinata in val Veny e ha travolto alcuni sportivi che scendevano fuoripista. È avvenuto nel canale del Ves. Al momento non si sa quanti sono i free rider coinvolti. Sul posto sta intervenendo il soccorso alpino valdostano. Gli elicotteri Sono da tre a sei gli sciatori coinvolti nella valanga. Oltre al Soccorso alpino valdostano sul posto stanno operando anche gli uomini della guardia di finanza di Entreves. Sono stati attivati tre elicotteri e sono in corso i sorvoli per cercare segnali dell'apparecchio Artva per le ricerche in valanga. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Valanga fuoripista sopra Courmayeur, in Val Veny: sciatori travolti nel canale del Ves
Valanga fuoripista sopra Courmayeur, coinvolti degli sciatori
Una valanga si è staccata questa mattina in val Veny, sopra Courmayeur, causando il travolgimento di alcuni sciatori che stavano scendendo fuori pista.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Due freerider muoiono travolti da una valanga sopra Solda; Quattro giovani vite spezzate in montagna nell'arco di poche ore, due in Trentino, due a Sondrio. E' stata una giornata tragica: morto anche un ghiacciatore; Valtellina, valanga travolge 2 finanzieri: grave un trentenne di Limone Piemonte; Il Sì smonta Landini. Spudorata menzogna.
Valanga sopra Courmayeur, travolti sciatori fuoripista: interviene il soccorso alpino. Da tre a sei persone sotto la neveUn'altra valanga a Courmayeur. Ci sarebbero degli sciatori coinvolti. La valanga si è staccata in mattinata in val Veny e ha travolto alcuni sportivi che scendevano ... ilmattino.it
Valanga sopra Courmayeur, coinvolti degli sciatori fuoripista: interviene il soccorso alpinoUn'altra valanga a Courmayeur. Ci sarebbero degli sciatori coinvolti. La valanga si è staccata in mattinata in val Veny e ha travolto alcuni sportivi che scendevano ... ilmessaggero.it
“Sto soffocando, sto soffocando”. E’ il drammatico grido di allarme lanciato da un 44enne, Alfonso Flostergher, originario di Milano e dipendente di un albergo in Valle d’Aosta, che ieri pomeriggio è stato travolto da una valanga sopra Gressoney-La-Trinité me facebook
Aosta, travolto da una valanga sopra Gressoney: salvo dopo tre ore #aosta x.com