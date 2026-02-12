Valanghe esercitazione a 1800 metri sul Garzirola | il Soccorso alpino lariano simula tre travolti

Nei giorni scorsi, il Soccorso alpino lariano ha messo alla prova le sue capacità con un’esercitazione in Val Cavargna, sul Monte Garzirola. Tre soccorritori sono stati travolti dalla neve in un test realistico, in condizioni di neve fresca e difficile. L’obiettivo era simulare un intervento rapido e coordinato, affrontando le sfide di un intervento in quota. L’addestramento si è svolto al rifugio San Lucio, a 1800 metri di quota, con l’obiettivo di rafforzare le tecniche di ricerca

Addestramento in Val Cavargna tra teoria al rifugio San Lucio e prove sul campo: Artva, sondaggi, disseppellimento e gestione di ipotermia e traumi La giornata è iniziata con una parte teorica all’interno del rifugio, con focus sanitario e tecnico. A guidare l’attività, tre istruttori IrTec (istruttore regionale tecnico) e un IrSan (istruttore sanitario). In totale hanno partecipato tredici tecnici appartenenti alla Stazione Lario Occidentale e Ceresio. Terminate le lezioni in rifugio, l’addestramento è proseguito in ambiente, a quota 1800 metri, sul Garzirola: qui i tecnici hanno messo in pratica le procedure operative in uno scenario che prevedeva tre persone travolte da valanga.🔗 Leggi su Quicomo.it

