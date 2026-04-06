Friuli sotto assalto | 4 incendi elicotteri e allarme a Claut

Nel Friuli sono stati segnalati quattro incendi boschivi in diverse aree montane, tra cui Verzegnis, Lusevera, Claut e Tolmezzo. La giornata è stata caratterizzata anche dalla presenza di elicotteri impegnati nelle operazioni di spegnimento e dal costante allarme tra le forze di soccorso. La situazione ha coinvolto diverse zone del territorio regionale, con interventi in corso per contenere i focolai.

Quattro focolai boschivi hanno colpito diverse zone montane del Friuli tra il comune di Verzegnis, Lusevera, Claut e Tolmezzo nel corso della giornata odierna. L’emergenza è partita nelle prime ore del mattino a Verzegnis, dove le fiamme hanno raggiunto l’area di Monte Navado. La difficoltà di accesso al sito, raggiungibile esclusivamente tramite un sentiero, ha reso necessario l’impiego massiccio di mezzi aerei. Per domare il rogo in questa zona impervia, l’elicottero regionale ha dovuto effettuare 67 lanci d’acqua. Il lavoro di messa in sicurezza del territorio ha poi l’intervento coordinato del Corpo Forestale regionale e della Protezione civile, supportati dai vigili del fuoco volontari di Moggio Udinese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Friuli sotto assalto: 4 incendi, elicotteri e allarme a Claut Leggi anche: Due valanghe in Friuli, forse persone sotto la neve. Partiti 3 elicotteri di soccorso Friuli, cadute due valanghe: ci sarebbero persone sepolte. Attivati gli elicotteriSAURIS (UDINE) - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulle montagne dell’Alto Friuli, dove due distinte...