Due valanghe in Friuli forse persone sotto la neve Partiti 3 elicotteri di soccorso

Due valanghe si sono abbattute questa mattina nelle Alpi del Friuli Venezia Giulia. La prima a Sella Nevea, la seconda in Cadore, vicino a Casera Razzo. Le valanghe hanno sepolto alcune zone di neve fresca e si teme che ci siano persone sotto la neve. Sul posto sono stati allertati tre elicotteri di soccorso, che stanno tentando di trovare eventuali sopravvissuti e valutare la situazione. La zona è ancora in isolamento, e le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta.

Udine, 1 febbraio 2026 – Si teme il peggio sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia dopo che due valanghe sono cadute quasi contemporaneamente, una a Sella Nevea, Val Raccolana, l'altra a Casera Razzo, in Cadore. Alle 14.30 sono partite le spedizioni del Soccorso Alpino e Speleologico. Secondo le prime notizie, in entrambi i casi ci sarebbero persone che sono rimaste sepolte nella neve. La Sores (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) ha attivato i due elicotteri dell'elisoccorso regionale, l'elicottero della Protezione Civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco.

