Friuli cadute due valanghe | ci sarebbero persone sepolte Attivati gli elicotteri

Due valanghe sono scese nel pomeriggio di oggi nelle montagne dell’Alto Friuli. Le slavine hanno sepolto sotto la neve alcune persone, anche se ancora non si conosce con certezza quante. Sul posto sono stati attivati gli elicotteri per i soccorsi e le ricerche. La zona è sotto stretto controllo e le squadre stanno lavorando per trovare eventuali dispersi. La situazione resta molto tesa.

SAURIS (UDINE) - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulle montagne dell’Alto Friuli, dove due distinte valanghe avrebbero sepolto sotto la neve alcune persone. La Sores ha attivato i due elicotteri dell'elisoccorso regionale, l'elicottero della protezione civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la guardia di finanza e i vigili del fuoco. Una valanga è caduta a Sella Nevea e avrebbe coinvolto un gruppo di 5 persone. Le persone sarebbero già state prese in carico dai soccorritori e una persona sarebbe rimasta ferita. Un'altra valanga si è staccata sul Monte Tiarsin, tra Malga Casera e Malga Chiansaveit, lungo il percorso che dalla Carera Razzo conduce a Casera Chiarevin, nel territorio comunale di Sauris. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Due valanghe si sono staccate nel pomeriggio a Sella Nevea, in Friuli Venezia Giulia.

Due valanghe si sono abbattute questa mattina nelle Alpi del Friuli Venezia Giulia.

