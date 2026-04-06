Firenze, 6 aprile 2026 – Durante un evento in città, si è discusso delle fragilità emotive attraverso la testimonianza di una scrittrice che ha condiviso il suo percorso personale. La presentazione si è svolta in modo intimo, coinvolgendo il pubblico in un racconto che ha messo in luce aspetti delicati dell’animo umano. La relatrice ha affrontato temi legati alla resilienza e alle difficoltà interiori, offrendo uno spaccato di esperienze vissute e condivise.

Firenze, 6 aprile 2026 – Una presentazione che ha acquistato profondità un passo per volta, strada facendo, quella che si è svolta sul rooftop del Social Hub di viale Belfiore, dove è stato protagonista il libro “La stagione delle anime fragili” (Bonfirraro), firmato dalla giornalista e scrittrice Francesca Tofanari. Ad introdurre l’incontro è stato Giovanni Fittante, presidente di Villa Vittoria Cultura, mentre il dialogo è stato moderato dal blogger e giornalista Riccardo Rescio. Insieme all’autrice è intervenuto anche lo scrittore Massimiliano Scudeletti, che ha contribuito ad accompagnare il pubblico dentro le pieghe di un romanzo che fa della complessità dei sentimenti umani il proprio centro vitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Francesca Tofanari: viaggio nelle fragilità dell’animo

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Teatro Viaggio (lucido) nelle fragilità umaneDopo i successi di Massimiliano Gallo e Marco Perrotta la stagione di prosa al Teatro Guglielmi prosegue martedì e mercoledì (ore 21) con ’People,...