Teatro Viaggio lucido nelle fragilità umane

Dopo i successi di Massimiliano Gallo e Marco Perrotta la stagione di prosa al Teatro Guglielmi prosegue martedì e mercoledì (ore 21) con ’ People, Places & Things ’ (cose, posti e persone) di Duncan Macmillan, con Anna Ferzetti, per la regia di Pierfrancesco Favino. Lo spettacolo, prodotto da Gli Ipocriti di Melina Balsamo, vede in scena un cast numeroso e affiatato che comprende Betti Pedrazzi, Thomas Trabacchi, Totò Onnis, Luca Massaro, Maria Giulia Toscano, Giorgio Stefani, Sofia Capo, Gabriele Badaglialacqua e Marta Virginia Morgavi. La storia racconta di Emma, un’attrice. È in scena, sta interpretando Nina ne ’Il gabbiano’ di?echov, ma qualcosa si incrina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

