Durante la Pasquetta a Forte Acqui, in provincia di Alessandria, si sono svolti numerosi eventi che hanno attirato molte persone. Il programma prevedeva musica dal vivo e lanci di mongolfiere, mentre le temperature sono risultate più alte rispetto a quanto ci si aspettava per quel periodo. La giornata ha visto un’ampia partecipazione di visitatori, che hanno potuto godere di un giorno all’aperto con vari intrattenimenti.

L’evento della Pasquetta a Forte Acqui, Alessandria, ha registrato un successo significativo grazie a un programma denso di attività e a temperature insolitamente miti per il periodo. La manifestazione ha attirato una folla numerosa fin dalle prime ore del mattino, mantenendo un afflusso costante durante tutto il pomeriggio. Il pubblico ha mostrato un forte interesse per le diverse proposte organizzate nell’area. Tra i momenti più apprezzati figurano l’esibizione musicale degli Explosion e l’esperienza con la mongolfiera, elementi che hanno contribuito a rendere l’iniziativa attrattiva per visitatori di ogni fascia d’età. Il riscatto di un’area tra sorpresa e potenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forte Acqui riscoperto: tra musica e mongolfiere spacca la Pasquetta

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