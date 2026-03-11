Negli ultimi anni, tra i giovani della Generazione Z, si è verificato un incremento nell’interesse verso la musica classica. Questa tendenza si riflette nell’ascolto di brani di Bach e Beethoven, nella condivisione di contenuti sui social e nella partecipazione a concerti dedicati a questo genere musicale. La piattaforma TikTok svolge un ruolo importante in questa riscoperta, facilitando la diffusione di contenuti legati alla musica classica.

Negli ultimi anni qualcosa è accaduto tra le note di Bach e Beethoven: la Generazione Z ha iniziato ad ascoltare, condividere e persino frequentare concerti di musica classica come mai prima d’ora. Secondo il rapporto Classical Pulse 2026, realizzato da Candlelight (ovvero la serie di concerti sotto le candele curata da Fever) Italia, Messico e Brasile guidano la rinascita generazionale del genere, con tassi di partecipazione record tra i giovani. Solo in Italia, il 96% degli under 45 ha assistito a un concerto di musica classica nell’ultimo anno, un dato che colloca il nostro Paese al primo posto in Europa. E una grande maggioranza di questi appassionati appartiene alla GenZ. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Così la GenZ ha riscoperto la musica classica (e la posta su TikTok)

