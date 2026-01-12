Mosca la gara delle mongolfiere tra neve e nuvole

Domenica nella regione di Mosca si è svolto il tradizionale festival invernale delle mongolfiere. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e visitatori da tutta la Russia, ha rappresentato un’occasione per ammirare le mongolfiere che si stagliano tra neve e nuvole. Un appuntamento che combina la bellezza del paesaggio invernale con la tradizione delle mongolfiere, offrendo un momento di condivisione e calma.

Si è tenuto domenica nella regione di Mosca il tradizionale festival invernale delle mongolfiere, che ha attirato decine di spettatori e partecipanti da tutta la Russia. Quest'anno al festival hanno partecipato trenta mongolfiere con passeggeri a bordo. Le basse temperature non ostacolano il volo in mongolfiera, ma piuttosto lo rendono più facile, poiché è necessario meno carburante e, di conseguenza, è possibile trasportare più passeggeri, come spiegano gli organizzatori.

