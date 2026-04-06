Formula 1 allarme sicurezza nel regolamento 2026 | differenze di velocità pericolose FIA convoca i team il 9 aprile

La FIA ha convocato i team per il 9 aprile per discutere delle modifiche al regolamento 2026, in particolare riguardo alle differenze di velocità tra le vetture. La questione è stata sollevata anche dal caso di un incidente a Suzuka, dove le vetture in fase di ricarica ibrida rallentano improvvisamente, creando situazioni di rischio. La gestione di questo aspetto è al centro di un aggiornamento normativo che mira a migliorare la sicurezza in pista.

Il Gran Premio del Giappone ha riportato in primo piano una delle questioni più delicate del regolamento tecnico 2026 di Formula 1: la coesistenza in pista di monoposto con differenziali di velocità molto elevati, causata dalle fasi di ricarica del sistema ibrido. Un problema già emerso nei test invernali, ma rimasto in larga parte teorico fino all’episodio che ha coinvolto Oliver Bearman a Suzuka. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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