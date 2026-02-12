Formula 1 i sospetti della Fia su alcuni team | cosa sta succedendo

Da liberoquotidiano.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fia ha annunciato di avere sospetti su alcuni team di Formula 1. La motivazione riguarda la possibilità che abbiano manipolato il rapporto di compressione dei motori a caldo. La notizia arriva dopo settimane di voci e indagini in corso, senza ancora dettagli precisi sui nomi coinvolti. La FIA promette di approfondire e fare chiarezza nei prossimi giorni.

Per la prima volta, la Fia ha confermato questa settimana l’esistenza di sospetti su alcuni team che potrebbero manipolare il rapporto di compressione dei motori a caldo. A parlarne è stato Nikolas Tombazis: “Naturalmente — ha spiegato nel video di domande e risposte pubblicato sul canale YouTube ufficiale della Fia — gli ingegneri che lavorano in Formula 1 sono molto intelligenti e cercano sempre di ottenere un vantaggio. Alcuni hanno trovato il modo di aumentare potenzialmente il rapporto di compressione quando il motore è caldo. Ed è proprio questo l’argomento di cui stiamo discutendo ora”.  L’ex direttore tecnico della Ferrari ha poi sottolineato l’impegno della Federazione nel chiudere la questione prima dell’inizio del mondiale: “Abbiamo passato molto tempo con Jan Monchaux a discutere su come risolvere questi problemi — ha aggiunto — È nostra intenzione ovviamente quella di risolverli prima dell’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

formula 1 i sospetti della fia su alcuni team cosa sta succedendo

© Liberoquotidiano.it - Formula 1, i sospetti della Fia su alcuni team: cosa sta succedendo

Approfondimenti su Formula 1 Sospetti

Voti sospetti, disabili esclusi e affluenza a picco: cosa sta succedendo ai seggi delle regionali

I primi 10 piloti “usciti” dalla FIA Formula 3 arrivati in Formula 1

La FIA Formula 3, istituita nel 2019 come tappa intermedia nel percorso verso la Formula 1, ha rapidamente affermato il suo ruolo come punto di partenza per i futuri piloti di alto livello.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Formula 1 Sospetti

Argomenti discussi: Formula 1, test ad alta tensione: i motori Mercedes generano sospetti; Formula 1: la Ferrari respinge i sospetti di manipolazione e abbraccia la nuova rivoluzione dei motori per F1 2026; Wolff tuona: 'La nostra Power Unit è legale, gli altri si diano una mossa'; Mercedes vede complotti per il trucco del suo motore F1: Fanno riunioni segrete e mandano lettere.

formula 1 i sospettiFormula 1, test ad alta tensione: i motori Mercedes generano sospettiÈ la stazione intermedia. Tre giorni di test in Bahrein, dopo la sessione a Barcellona, in attesa dei collaudi definitivi, sempre Bahrein, dal 18 al 20 febbraio. Due fronti aperti. Il primo riguarda i ... corriere.it

Inquietanti sospetti sul calo della McLaren a Imola: le regole F1 erano cambiate 4 giorni prima del GPDue direttive tecniche emanate dalla FIA pochi giorni prima del GP dell’Emilia-Romagna della Formula 1 2025 avrebbero modificato gli equilibri in pista a Imola, colpendo in particolare la McLaren, ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.