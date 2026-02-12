La Fia ha annunciato di avere sospetti su alcuni team di Formula 1. La motivazione riguarda la possibilità che abbiano manipolato il rapporto di compressione dei motori a caldo. La notizia arriva dopo settimane di voci e indagini in corso, senza ancora dettagli precisi sui nomi coinvolti. La FIA promette di approfondire e fare chiarezza nei prossimi giorni.

Per la prima volta, la Fia ha confermato questa settimana l’esistenza di sospetti su alcuni team che potrebbero manipolare il rapporto di compressione dei motori a caldo. A parlarne è stato Nikolas Tombazis: “Naturalmente — ha spiegato nel video di domande e risposte pubblicato sul canale YouTube ufficiale della Fia — gli ingegneri che lavorano in Formula 1 sono molto intelligenti e cercano sempre di ottenere un vantaggio. Alcuni hanno trovato il modo di aumentare potenzialmente il rapporto di compressione quando il motore è caldo. Ed è proprio questo l’argomento di cui stiamo discutendo ora”. L’ex direttore tecnico della Ferrari ha poi sottolineato l’impegno della Federazione nel chiudere la questione prima dell’inizio del mondiale: “Abbiamo passato molto tempo con Jan Monchaux a discutere su come risolvere questi problemi — ha aggiunto — È nostra intenzione ovviamente quella di risolverli prima dell’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Formula 1, i sospetti della Fia su alcuni team: cosa sta succedendo

Approfondimenti su Formula 1 Sospetti

La FIA Formula 3, istituita nel 2019 come tappa intermedia nel percorso verso la Formula 1, ha rapidamente affermato il suo ruolo come punto di partenza per i futuri piloti di alto livello.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Formula 1 Sospetti

Argomenti discussi: Formula 1, test ad alta tensione: i motori Mercedes generano sospetti; Formula 1: la Ferrari respinge i sospetti di manipolazione e abbraccia la nuova rivoluzione dei motori per F1 2026; Wolff tuona: 'La nostra Power Unit è legale, gli altri si diano una mossa'; Mercedes vede complotti per il trucco del suo motore F1: Fanno riunioni segrete e mandano lettere.

Formula 1, test ad alta tensione: i motori Mercedes generano sospettiÈ la stazione intermedia. Tre giorni di test in Bahrein, dopo la sessione a Barcellona, in attesa dei collaudi definitivi, sempre Bahrein, dal 18 al 20 febbraio. Due fronti aperti. Il primo riguarda i ... corriere.it

Inquietanti sospetti sul calo della McLaren a Imola: le regole F1 erano cambiate 4 giorni prima del GPDue direttive tecniche emanate dalla FIA pochi giorni prima del GP dell’Emilia-Romagna della Formula 1 2025 avrebbero modificato gli equilibri in pista a Imola, colpendo in particolare la McLaren, ... fanpage.it

Nel paddock di Formula 1 basta un dettaglio tecnico per accendere sospetti e retroscena. E il caso Mercedes lo dimostra. Alla presentazione della nuova W17, Toto Wolff ha risposto alle voci sul presunto “trucco” del motore 2026, respingendo ogni accusa. Un - facebook.com facebook

Test Bahrain F1, giro di vite della FOM: la visibilità sarà ridotta La stretta della FOM sulla copertura televisiva alimenta opacità e sospetti: i test diventano un esercizio di controllo dell’informazione più che di trasparenza tecnica. #F1testing x.com