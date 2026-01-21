A Berlino, Audi ha annunciato ufficialmente il suo team di Formula 1, l’Audi Revolut F1 Team, che debutterà nel Campionato del Mondo a partire dalla stagione 2026. L’evento ha segnato l’ingresso del marchio tedesco nel prestigioso campionato, confermando l’impegno di Audi nel motorsport e nella massima categoria automobilistica.

A Berlino è stato presentato ufficialmente l’ Audi Revolut F1 Team, nuovo progetto del marchio tedesco per il debutto nel Campionato del Mondo di Formula 1 a partire dalla stagione 2026. L’evento si è svolto presso la location Kraftwerk, alla presenza di oltre 400 ospiti, e ha segnato la prima apparizione pubblica del team. Nel corso della serata sono state svelate la livrea ufficiale della monoposto Audi R26, l’abbigliamento della squadra e le tute dei piloti Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg. La Audi R26 è equipaggiata con la power unit AFR 26 Hybrid, sviluppata internamente presso il sito Audi di Neuburg an der Donau. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilfattoquotidiano.it - Audi, presentato a Berlino il team che debutterà in Formula 1 nel 2026

Audi Revolut F1 Team apre un nuovo capitolo con uno spettacolo immersivo a BerlinoAudi Revolut F1 Team inaugura una nuova fase nel Mondiale FIA di Formula 1 con un evento immersivo a Berlino.

Audi Revolut F1 Team, primo “avvio” della monoposto al debutto nel 2026Il progetto Audi Revolut F1 Team ha compiuto un importante passo avanti in preparazione al debutto nel Campionato Mondiale di Formula 1 FIA 2026.

Audi joins Formula 1 in 2026 with Sauber as their works team

