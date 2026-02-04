Forbidden fruit anticipazioni dal 7 al 13 febbraio 2026 | Sahika tenta di estromettere Yildiz
La soap Forbidden Fruit torna con una settimana di puntate intense, dal 7 al 13 febbraio. Sahika cerca in tutti i modi di estromettere Yildiz, e la tensione tra le due donne si fa sempre più forte. I fan devono prepararsi a una serie di colpi di scena che terranno tutti con il fiato sospeso.
Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 7 al 13 febbraio assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troveremo il piano di Sahika per estromettere Yildiz, uno stratagemma che sembrerà dare i suoi frutti, visto che la donna verrà effettivamente trasferita negli alloggi della servitù. Ma cosa accadrà? Scopriamo in dettaglio le trame settimanali Forbidden fruit. Anticipazioni Forbidden fruit: Sahika vuol estromettere Yildiz. Sahika cerca di estromettere Yildiz sfruttando il grande desiderio di Halit di avere un figlio maschio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
