Fontana | Rinnovo il cordoglio per il sisma che colpì L’Aquila nel 2009
Il sindaco della città ha espresso nuovamente il suo cordoglio per le vittime del terremoto che colpì L’Aquila nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, ricordando il tragico evento e manifestando vicinanza ai familiari delle persone coinvolte. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di una cerimonia commemorativa dedicata a quella giornata. Nessun dettaglio su iniziative specifiche o interventi futuri è stato fornito.
L’AQUILA – “Nel ricordo del sisma che colpì L’Aquila e il territorio circostante la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, rinnovo il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai loro familiari. Un pensiero a tutti coloro che portano i segni di quei momenti, alla comunità locale e a chi prestò senza sosta aiuto e soccorso nell’emergenza e nella fase successiva. La memoria di quella notte resta indelebile e richiama continuamente alla responsabilità e all’impegno nel costruire il futuro”. E’ quanto afferma in una nota il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto), nel giorno del diciassettesimo anniversario del sisma dell’Aquila. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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