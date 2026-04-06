Il sindaco della città ha espresso nuovamente il suo cordoglio per le vittime del terremoto che colpì L’Aquila nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, ricordando il tragico evento e manifestando vicinanza ai familiari delle persone coinvolte. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di una cerimonia commemorativa dedicata a quella giornata. Nessun dettaglio su iniziative specifiche o interventi futuri è stato fornito.

L’AQUILA – “Nel ricordo del sisma che colpì L’Aquila e il territorio circostante la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, rinnovo il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai loro familiari. Un pensiero a tutti coloro che portano i segni di quei momenti, alla comunità locale e a chi prestò senza sosta aiuto e soccorso nell’emergenza e nella fase successiva. La memoria di quella notte resta indelebile e richiama continuamente alla responsabilità e all’impegno nel costruire il futuro”. E’ quanto afferma in una nota il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto), nel giorno del diciassettesimo anniversario del sisma dell’Aquila. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Fontana: “Rinnovo il cordoglio per il sisma che colpì L’Aquila nel 2009”

L’Aquila ricorda il terremoto del 2009. Piantedosi: «Ferita ancora aperta»A 17 anni dal sisma che devastò l’Abruzzo e causò 309 vittime, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi parla di «ferita ancora aperta».

Ore 3:32 del 6 aprile 2009, 17 anni fa il terremoto dell'AquilaAGI - A diciassette anni dal sisma del 6 aprile 2009, L'Aquila non dimentica la devastante scossa che trasformerà per sempre il suo volto e che...

17 anni fa il sisma dell’Aquila, Fontana Memoria indelebile, un pensiero a coloro che portano i segni di quei momentiROMA (ITALPRESS) – Nel ricordo del sisma che colpì L’Aquila e il territorio circostante la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, rinnovo il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai loro familiari. Un ... italpress.com

Mons. Riccardo Fontana: il cordoglio dell’arcivescovo Boccardo (Spoleto-Norcia), ha dimostrato sempre grande amore per questa Chiesa localeLa Chiesa di Spoleto-Norcia affida a Gesù Buon Pastore l’anima di mons. Riccardo Fontana, ricordandone con ammirazione e gratitudine la passione apostolica e la dedizione pastorale al servizio del ... agensir.it