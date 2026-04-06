Ore 3 | 32 del 6 aprile 2009 17 anni fa il terremoto dell' Aquila

Il 6 aprile 2009 alle ore 3:32 del mattino, un forte terremoto colpì l’Aquila, provocando danni ingenti e molte vittime. A distanza di diciassette anni, la città ricorda ancora quel momento, che ha portato alla distruzione di edifici, alla perdita di vite e a un cambiamento profondo nel paesaggio urbano. Le conseguenze di quella notte si riflettono nel ricordo di chi ha vissuto l’evento e nelle ferite ancora visibili della città.

AGI - A diciassette anni dal sisma del 6 aprile 2009, L'Aquila non dimentica la devastante scossa che trasformerà per sempre il suo volto e che segnerà l'animo delle migliaia di persone sopravvissute che hanno avuto questa terribile esperienza. Nonostante il tempo sia passato e la città capoluogo di regione sia in gran parte ricostruita, la memoria di quella notte è indelebile. Alle 3:32 di 17 anni fa il tempo si ferma e un boato profondo sale dalle viscere della terra. Per 23 interminabili secondi, L'Aquila non è più una città, ma un organismo che sussulta e si sbriciola. Subito dopo la scossa: magnitudo 6,3 della scala Richter. Lentamente iniziano a emergere le voci: grida soffocate, richiami di nomi, il pianto dei bambini. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Ore 3:32 del 6 aprile 2009, 17 anni fa il terremoto dell'Aquila Leggi anche: Piantedosi: “Il 6 aprile di 17 anni fa il terremoto dell’Aquila, ferita resta aperta” Leggi anche: UNA RIFLESSIONE SUL 6 APRILE, 17 ANNI DOPO IL TERREMOTO DELL’AQUILA l'aquila documentario terremoto 2009 Argomenti più discussi: Oggi, 6 aprile, L’Aquila commemora le 309 vittime del terremoto del 2009; RaiNews. . Diciassette anni fa, alle ore 3:32, una scossa di magnitudo 5.8 con epicentro a pochi chilometri dal capoluogo abruzzese sconvolse il territorio, causando 309 vittime, oltre 1.500 feriti e circa 70.000 sfollati. Francesca Sancin, Tg3 Tutti gli aggiornam; L’Aquila 2009-2026: 17 anni dopo nessuno dimentica / FOTO GALLERY; 6 aprile 3:32, L’Aquila inaugura l’opera permanente dedicata alle vittime del terremoto. Oggi, 6 aprile, L’Aquila commemora le 309 vittime del terremoto del 2009La scossa di magnitudo 6.3 registrata ore alle 3:32 nella notte tra il 5 e 6 aprile 2009 provocò 309 vittime, ogni anno la città ricorda quel tragico evento ... rtl.it A poche ore della gara Lecce – Atalanta, valida per la 31ª giornata della Serie A in programma oggi alle ore 15:00, l’US Lecce ha reso noti i convocati del tecnico Eusebio Di Francesco... facebook 6 aprile 2009, ore 3:32 A L’Aquila ed in altri 56 Comuni 309 vittime, oltre 1600 feriti, decine di migliaia di sfollati A 17 anni di distanza resta immutato il dolore per chi perse la vita in quella tragedia, per le famiglie distrutte e una comunità ferita nel profondo. Ma x.com