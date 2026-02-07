Isola Capo Rizzuto | prestiti illeciti ai clienti nel centro scommesse

Gli agenti della squadra mobile di Crotone hanno sequestrato un centro scommesse a Isola Capo Rizzuto. Dentro, gli investigatori hanno scoperto un giro di prestiti illeciti rivolti ai clienti, che promettevano vincite facili ma si trasformavano in un incubo di debiti. La polizia ha arrestato alcuni soggetti e continuano le indagini per capire se ci siano altre persone coinvolte.

Il miraggio di una vincita facile, alimentato da un sistema di prestiti illeciti, si è infranto in un centro scommesse di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese. Un’indagine della Polizia di Crotone ha portato alla denuncia del titolare dell’esercizio commerciale, accusato di aver erogato prestiti ai clienti abituali per incentivare il gioco d’azzardo, creando una spirale pericolosa che rischiava di intrappolare persone vulnerabili in debiti insostenibili. L’operazione, condotta nell’ambito di un più ampio piano di controllo del territorio disposto dal Questore Renato Panvino, svela un meccanismo subdolo che si nascondeva dietro le luci al neon e le promesse di ricchezza immediata.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Isola Capo Rizzuto Vivere a Isola Capo Rizzuto, il paese da oltre due anni senza acqua potabile Catania, via Palermo, centro scommesse chiuso per 7 giorni: troppi pregiudicati tra i clienti A Catania, in via Palermo, un centro scommesse è stato temporaneamente chiuso per sette giorni su disposizione della Polizia di Stato. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Isola Capo Rizzuto Maxi controlli tra Crotone e Isola di Capo Rizzuto: un arresto, denunce e sequestriNell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nelle città di Isola di Capo Rizzuto e di Crotone, impegna ... strettoweb.com Prestiti ad usura e tentata estorsione, due arrestiHanno concesso crediti di denaro a tassi usurari, anche ad imprenditori in difficoltà economica, e in un caso avrebbero posto in essere una intimidazione per la riscossione del credito usurario. Con ... ansa.it La Lega di Isola Capo Rizzuto informa la cittadinanza che domenica sarà presente sul territorio con un gazebo informativo nell’ambito dell’iniziativa “Io sto con il poliziotto”. L’iniziativa nasce dalla volontà di esprimere vicinanza, sostegno e rispetto alle donne facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.