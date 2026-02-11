Muore folgorato mentre ruba cavi in una cabina elettrica a Pomezia | cadavere abbandonato dai complici

Un uomo è morto folgorato mentre cercava di rubare cavi di rame in una cabina elettrica a Pomezia. Il suo cadavere, carbonizzato, è stato trovato abbandonato all’interno della cabina. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, che aveva precedenti per furto, sarebbe stato folgorato mentre tentava di asportare il rame. I complici che erano con lui sono scappati prima che arrivassero le forze dell’ordine.

Il corpo carbonizzato è stato scoperto in una cabina elettrica a Pomezia. L'uomo, con precedenti per furto, sarebbe morto folgorato mentre rubava rame.

