Cadavere carbonizzato in una cabina elettrica a Pomezia | morto folgorato mentre tentava un furto

Questa mattina a Pomezia, nella zona industriale di via Campobello, è stato trovato un corpo carbonizzato all’interno di una cabina elettrica. La vittima, morto folgorato, sembra essere stata coinvolta in un tentativo di furto prima di perdere la vita. I carabinieri stanno indagando per capire cosa sia successo realmente.

Un corpo carbonizzato e in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto nella giornata di martedì 10 febbraio all'interno di una cabina elettrica in via Campobello, nell'area industriale di Pomezia. A fare la drammatica scoperta sono stati alcuni tecnici intervenuti per ripristinare l'energia elettrica a servizio di diversi uffici della zona. La vittima è un cittadino italiano nato nel 1980, con precedenti per furto e reati contro il patrimonio. Le prime ipotesi investigative indicano che si trovasse lì per sottrarre cavi di rame.

