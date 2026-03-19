Vigorito rinnovi di Carli e Floro Flores | L’unica poltrona sicura nel Benevento è quella del presidente

Il presidente del Benevento ha parlato di rinnovi contrattuali, confermando che i contratti di Carli e Floro Flores sono stati rinnovati. Durante l’intervista ha dichiarato che l’unica posizione stabile nel club è quella del presidente. Ha inoltre affrontato altri argomenti legati alla squadra e alla gestione, senza entrare in dettagli specifici su questioni legali o controversie. La sua intervista si è concentrata sui cambiamenti recenti e sulla situazione attuale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tra i tanti temi affrontati ai microfoni oggi dal presidente Vigorito prima dell’amichevole Castelpoto-Benevento disputata nel rinnovato ‘Generoso Simeone’ ci sono stati anche i rinnovi del direttore tecnico Marcello Carli e di mister Floro Flores i cui accordi in atto termineranno a giugno 2026. “Carli – ha affermato il patron giallorosso – è in scadenza come tanti altri. Valuteremo cosa fare quando sarà il momento e avremo più chiaro dove siamo e su come vogliamo procedere. Nel Benevento Calcio l’unica poltrona sicura è quella del presidente, perché se la paga”. Sul futuro di Floro Flores: “Da uomo di calcio – ha aggiunto Vigorito – dico che sapevo che ci avrebbe portati lontani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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