Profilo anonimo attacca Curry Westbrook Irving e Sengun su X Pare sia Kevin Durant Nba in subbuglio

Un profilo sconosciuto su X ha scritto commenti offensivi contro Curry, Westbrook, Irving e Sengun, alimentando le voci di un possibile coinvolgimento di Kevin Durant. La presenza di indizi sospetti rafforza l’ipotesi, anche se non ci sono conferme ufficiali. La discussione ha creato scalpore tra fan e addetti ai lavori, mentre l’autore del profilo resta ancora un mistero. La vicenda si arricchisce di dettagli inquietanti e nuove ipotesi.

C'è ricascato. E stavolta l'ha fatta grossa. Kevin Durant è probabilmente inciampato, un'antica sua cattiva abitudine, nel trappolone social media. Su X, usando un profilo anonimo, ha attaccato tutto e tutti. Sparato a zero su compagni di squadra attuali agli Houston Rockets, Alperen Sengun e Jabari Smith, su quelli del passato, Devin Booker e Russell Westbrook, Steph Curry e James Harden. E a Nikola Jokic e Luka Doncic le aveva cantate pubblicamente prima dell'All Star Game. Durant invecchia, ma resta prevedibile come un libro aperto: canestri facili e commenti difficili da accettare per chiunque.