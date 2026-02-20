Frah Quintale in concerto a Bagheria | il Summer tour ‘26 fa tappa al Piccolo Parco Urbano

Frah Quintale terrà un concerto a Bagheria il 27 luglio, portando il suo Summer tour ‘26 al Piccolo Parco Urbano. La data arriva dopo il rilascio del suo nuovo album “Amor Proprio”, pubblicato il 10 ottobre 2025 da UndamentoWarner Music Italia. Sul palco, l’artista eseguirà anche i brani dei suoi lavori passati, insieme alle canzoni del nuovo disco. La serata si preannuncia intensa, con un pubblico che attende di ascoltare dal vivo il suo stile unico. La data si inserisce in un calendario ricco di appuntamenti estivi.

Il Summer tour ‘26 di Frah Quintale il 27 luglio approda al Piccolo Parco Urbano di Bagheria. Oltre ai successi dei suoi lavori precedenti, in scaletta non mancheranno i brani del nuovo album “Amor Proprio”, uscito lo scorso 10 ottobre 2025 per UndamentoWarner Music Italia. Un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole, il tutto racchiuso in 11 tracce, che vedono la collaborazione di Colapesce in “A prescindere”, Joan Thiele in “Occhi diamanti” e Tony Boy in “1 ora d’aria 1 ora d’ansia”. Il disco racconta un processo di crescita che nasce da una riflessione personale: la reale svolta nella vita arriva quando si impara a restare da soli e ad ascoltarsi.🔗 Leggi su Palermotoday.it

