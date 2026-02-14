L’associazione Giovani Creativi ha lanciato uno sportello dedicato a stimolare l’imprenditorialità tra i più giovani, dopo aver riscontrato molte richieste di supporto da parte di studenti e neolaureati. L’iniziativa offre consulenze gratuite e spazi di coworking, con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a mettere in pratica le proprie idee. Tra i primi beneficiari, un gruppo di studenti che ha già iniziato a sviluppare un progetto di moda sostenibile.

Un sostegno concreto per trasformare il talento e la creatività dei giovani in attività imprenditoriali. A Forlì prende forma una nuova opportunità grazie alla collaborazione tra il Comune e Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo. Il programma, denominato ‘ Autoimpiego Centro Nord ’, dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 219,6 milioni di euro e Forlì è il primo Comune del Centro-Nord a ospitare uno sportello permanente dell’Agenzia. Ad aprire la presentazione del progetto è stata l’assessora alle Politiche giovanili Paola Casara, che ha ricordato l’impegno dell’ente negli ultimi anni a favore delle nuove generazioni, soffermandosi in particolare su "Hub Fo, che ha favorito la nascita di start-up giovanili, e il bando da 60mila euro destinato alle nuove attività nel centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un’impresa per giovani. Lo sportello che apre la via della creatività

Lavoro e impresa: Modena si conferma una città favorevole ai giovani.

Da oggi, a Vicopisano, riapre lo

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Fino a 200mila euro a fondo perduto per i giovani che fanno impresa: Un'opportunità da fantascienza; GenerAZIONI 2026: viaggio nel futuro di impresa; Tre milioni per i giovani che fanno impresa: la Regione lancia il nuovo bando under 40; Un’impresa per giovani. Lo sportello che apre la via della creatività.

Alla castiglionese Silvia Clarelli, l’Oscar Green di Giovani Impresa ColdirettiHa trasformato l’eredità di suo nonno in un progetto giovane e radicato, dove creatività e agricoltura si incontrano per dare vita a prodotti autentici e sostenibili ... msn.com

Bonus giovani under 35 per il 2026: tutto quello che c’è da sapereQuali sono le misure in essere per rafforzare l’occupazione giovanile e favorire la nascita di imprese innovative: le agevolazioni riguardano sia chi vuole aprire un’attività sia le imprese che assumo ... italiaoggi.it

Questa mattina a Forlì non è stato solo un incontro. È stato un momento di costruzione concreta di futuro. Un appuntamento dedicato ai giovani, alla creatività, al coraggio di immaginare e di fare impresa, promosso dal Comune di Forlì e da Projenia SCS. Alla facebook