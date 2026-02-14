Un’impresa per giovani Lo sportello che apre la via della creatività

Da ilrestodelcarlino.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Giovani Creativi ha lanciato uno sportello dedicato a stimolare l’imprenditorialità tra i più giovani, dopo aver riscontrato molte richieste di supporto da parte di studenti e neolaureati. L’iniziativa offre consulenze gratuite e spazi di coworking, con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a mettere in pratica le proprie idee. Tra i primi beneficiari, un gruppo di studenti che ha già iniziato a sviluppare un progetto di moda sostenibile.

Un sostegno concreto per trasformare il talento e la creatività dei giovani in attività imprenditoriali. A Forlì prende forma una nuova opportunità grazie alla collaborazione tra il Comune e Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo. Il programma, denominato ‘ Autoimpiego Centro Nord ’, dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 219,6 milioni di euro e Forlì è il primo Comune del Centro-Nord a ospitare uno sportello permanente dell’Agenzia. Ad aprire la presentazione del progetto è stata l’assessora alle Politiche giovanili Paola Casara, che ha ricordato l’impegno dell’ente negli ultimi anni a favore delle nuove generazioni, soffermandosi in particolare su "Hub Fo, che ha favorito la nascita di start-up giovanili, e il bando da 60mila euro destinato alle nuove attività nel centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

un8217impresa per giovani lo sportello che apre la via della creativit224

© Ilrestodelcarlino.it - Un’impresa per giovani. Lo sportello che apre la via della creatività

Lavoro e impresa: Modena è un “paese per giovani"? Lo studio che lo conferma

Lavoro e impresa: Modena si conferma una città favorevole ai giovani.

Riapre i battenti lo "Sportello impresa" a Palazzo Comunale

Da oggi, a Vicopisano, riapre lo

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Fino a 200mila euro a fondo perduto per i giovani che fanno impresa: Un'opportunità da fantascienza; GenerAZIONI 2026: viaggio nel futuro di impresa; Tre milioni per i giovani che fanno impresa: la Regione lancia il nuovo bando under 40; Un’impresa per giovani. Lo sportello che apre la via della creatività.

un impresa per giovaniAlla castiglionese Silvia Clarelli, l’Oscar Green di Giovani Impresa ColdirettiHa trasformato l’eredità di suo nonno in un progetto giovane e radicato, dove creatività e agricoltura si incontrano per dare vita a prodotti autentici e sostenibili ... msn.com

un impresa per giovaniBonus giovani under 35 per il 2026: tutto quello che c’è da sapereQuali sono le misure in essere per rafforzare l’occupazione giovanile e favorire la nascita di imprese innovative: le agevolazioni riguardano sia chi vuole aprire un’attività sia le imprese che assumo ... italiaoggi.it